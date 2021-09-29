Алексей Майоров: «У Пензенской области хорошие перспективы с новым губрентором»

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров высказался по поводу вступления Олега Мельниченко в должность губернатора Пензенской области.

«Мы с Олегом Владимировичем работаем по основным векторам развития агропромышленного комплекса Пензенской области. В первую очередь, это внедрение современных цифровых технологий, создание собственной базы отечественной селекции семян, развитие мясного и молочного животноводства», - отметил он.

Алексей Майоров добавил, что совместными усилиями Совет Федерации и правительство Пензенской области обеспечивают продовольственную безопасность, которую президент Владимир Путин обозначил как приоритет.

«Я уверен, что, работая вместе с губернатором, мы обязательно все поставленные задачи выполним. У региона очень хорошие перспективы», - цитирует Алексея Майорова пресс-центр облправительства.

Напомним, инаугурация Олега Мельниченко состоялась 28 сентября в ККЗ «Пенза». Информагентство вело текстовую трансляцию с церемонии инаугурации. Она доступна по ссылке.