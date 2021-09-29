В Арбеково иномарка влетела в теплопункт

29 сентября в Пензе на проспекте строителей произошла авария с участием легковушки.

О происшествии стало известно из поста в группе соцсети «ВКонтакте». Автор отметил, что ДТП случилось недалеко от ТЦ «Олимп».

Судя по прикрепленному к посту видео, водитель въехал в теплопункт на газоне. У авто серьезно поврежден бампер, капот, разбита левая фара. К месту аварии прибыли две машины ГИБДД. Данных о пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не превышать скорость, быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.