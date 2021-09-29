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29.09.2021г.
Ольга Баталина: «Олега Мельниченко отличает уважение к людям и внимание к проблемам»

Ольга Баталина: «Олега Мельниченко отличает уважение к людям и внимание к их проблемам»

Ср, 29.09.21 12:30
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Заместитель министра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина рассказала о вызовах в социальной и образовательной сферах, на которые предстоит ответить губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко, который официально вступил в должность 28 сентября. 

Она отметила, что Олег Мельниченко начал заниматься актуальными проблемами пензенцев еще в должности временно исполняющего обязанности главы региона.

«Олега Владимировича отличает уважение к людям и внимание к их проблемам. Очень много задач и планов по развитию региона поддерживаются губернатором и намечены к реализации. Это и развитие на территории Пензенской области системы долговременного ухода за пожилыми гражданами-инвалидами. Это и дальнейшее расширение и совершенствование мер поддержки семей с детьми, обеспечение простоты и доступности получения госуслуг за счет уменьшения пакета документов», - рассказала Ольга Баталина.

По ее словам, при поддержке федерального центра будут решаться задачи по повышению качества образования, также идут переговоры с корпорацией «ДОМ.РФ» о развитии дополнительных возможностей для граждан по ипотечным проектам и развитию городской инфраструктуры.

«Еще один вызов, который предстоит решить на территории Пензенской области, – перезагрузка действующей системы центров занятости. Они из службы, предоставляющей пособие по безработице, должны превратиться в полноценную систему поддержки трудоустройства всех нуждающихся в этом людей. Потому что доходы от трудовой деятельности, устойчивая занятость – это основа благополучия российских семей. Все это и есть благополучие людей, качество их жизни. Это основные вопросы, которые сейчас ставит перед нами президент Российской Федерации», - цитирует замминистра пресс-центр облправительства.

 

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В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
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16.09.2021 17:22
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28.08.2021 09:00
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23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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