В Пензе прокомментировали жалобы жителя Нахаловки о трудностях с общественным транспортом

В «Жалобную книгу» информационного агентства обратился житель Нахаловки, который рассказал, что после открытия Бакунинского моста в Пензе и изменения схемы ряда маршрутов у них возникли трудности с тем, чтобы выехать из микрорайона на общественном транспорте.

«Мы остались без общественного транспорта. Автобусы маршрутов № 101, 103, которые служили нам верой и правдой многие годы и помогали добираться до центра города с наших окраин и обратно, просто исчезли. Автобусы, следующие по зареченским маршрутам, проходящие по нашему району, напрочь отказываются подбирать пассажиров, так как едут полные, свободных мест нет. Городской маршрут №24 вообще не дождешься. На все наши обращения в различные уполномоченные организации получаем ответы о невозможности наладить транспортное обслуживание микрорайона Нахаловка. Мы просим вернуть маршруты №101 и №103 по действовавшей до открытия моста схеме», - говорится в обращении.

По информации управления транспорта Пензенской области, с 20 сентября возобновили «движение автобусов зареченского направления № 101, 111, 112, 113 по улицам Нейтральная, Транспортная и далее – по Бакунинскому мосту».

«Схема движения маршрута №103 осталась без изменения, через микрорайон ГПЗ-24, как и до реконструкции Бакунинского моста», - отмечается в официальном ответе на редакционный запрос.

Напомним, любой житель Пензенской области через «Жалобную книгу» может рассказать о своей проблеме. По всем обращениям формируются редакционные запросы в ведомства.