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29.09.2021г.
В Пензе прокомментировали жалобы жителя Нахаловки о трудностях с общественным транспортом

В Пензе прокомментировали жалобы жителя Нахаловки о трудностях с общественным транспортом

Ср, 29.09.21 11:54
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В «Жалобную книгу» информационного агентства обратился житель Нахаловки, который рассказал, что после открытия Бакунинского моста в Пензе и изменения схемы ряда маршрутов у них возникли трудности с тем, чтобы выехать из микрорайона на общественном транспорте.

«Мы остались без общественного транспорта. Автобусы маршрутов № 101, 103, которые служили нам верой и правдой многие годы и помогали добираться до центра города с наших окраин и обратно, просто исчезли. Автобусы, следующие по зареченским маршрутам, проходящие по нашему району, напрочь отказываются подбирать пассажиров, так как едут полные, свободных мест нет. Городской маршрут №24 вообще не дождешься. На все наши обращения в различные уполномоченные организации получаем ответы о невозможности наладить транспортное обслуживание микрорайона Нахаловка. Мы просим вернуть маршруты №101 и №103 по действовавшей до открытия моста схеме», - говорится в обращении.

По информации управления транспорта Пензенской области, с 20 сентября возобновили «движение автобусов зареченского направления № 101, 111, 112, 113 по улицам Нейтральная, Транспортная и далее – по Бакунинскому мосту».

«Схема движения маршрута №103 осталась без изменения, через микрорайон ГПЗ-24, как и до реконструкции Бакунинского моста», - отмечается в официальном ответе на редакционный запрос.

Напомним, любой житель Пензенской области через «Жалобную книгу» может рассказать о своей проблеме. По всем обращениям формируются редакционные запросы в ведомства.

Источник фотографии: фото из архива "Пенза-Пресс"
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В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
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26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
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29.07.2021 11:23
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26.07.2021 13:49
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25.07.2021 14:13
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25.07.2021 13:57
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21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
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20.07.2021 08:00
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