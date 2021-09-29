В Пензенской области эпидпорог по ОВРВИ превышен более чем на 80%

Так, с 20 по 26 сентября 4617 жителей области заразились ОРВИ (236,7 на 100 тысяч населения), что на 37,6% процентов больше, чем за предыдущий отчетный период. В целом, эпидпорог в регионе превышен на 80,3%.

В областном центре показатель заболеваемости достиг 2439 случаев (468,1 на 100 тысяч населения). Это на 39,6% выше, чем до этого. Таким образом, эпидпорог в городе превышен на 85,8%.

Также в ведомстве отметили, что продолжается прививочная кампания против гриппа. На 26 сентября привито 123310 человек, 28657 из них - дети. Для формирования устойчивого коллективного иммунитета в области необходимо привить от гриппа 823400 человек.

Напомним, глава пензенского Роспотребнадзора Михаил Перекусихин предупредил жителей об опасности сочетания гриппа и коронавируса и рекомендовал не пренебрегать прививками от этих инфекций.