Жительница Мокшанского района перевела мошенникам около 2 млн рублей

Она рассказала, что разместила в Сети объявление о поиске работы. В сентябре ей позвонили и предложили заниматься проверкой текстов. Чтобы приступить к обязанностям, ей нужно было установить несколько приложений и создать счет для получения заработка. После этого с ней связался незнакомец и представился куратором. Чтобы банковский счет заработал, он предложил ей перевести 8000 рублей. Так как у женщины не оказалось денег, она воспользовалась кредиткой.

После этого звонивший заговорил женщину и предложил ей оформить кредит. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, она оформила целых два: на 980 000 рублей и 989 000 рублей.

Женщина неоднократно пыталась отменить операции, но незнакомец объяснил ей, что если она это сделает, то средства обратно уже не вернет. Впоследствии все деньги потерпевшая перевела на расчетные счета злоумышленников. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Пензенцев просят не распространять личные данные и переводить деньги на счета незнакомцев.