В России разрабатывают ГОСТ для «умных» домов

В России могут принять ГОСТ для «умного» жилья и обязать девелоперов его соблюдать, закрепив это в строительных правилах и нормах. Такое предложение есть в проекте дорожной карты по развитию отрасли связи, разработанной Минцифры и операторами.

Как сообщают «Известия», к марту 2022 года разработчики плана предлагают создать ГОСТ, описывающий оснащение домов смарт-системами, а также поправки в строительные нормы и правила (СНиП), закрепляющие следование стандарту. Для дооснащения уже введенных в эксплуатацию жилых домов до норм ГОСТа они предлагают «предусмотреть возможность использования средств капитального ремонта».

Что должен описывать новый документ, в проекте дорожной карты не указано, как и конкретные изменения в СНиП. В Минцифры сообщили, что находятся в постоянном диалоге с операторами связи и рассматривают различные предложения, направленные на развитие отрасли.

«Данное предложение нами поддерживается, так как это необходимо для повышения управляемости и прозрачности деятельности отрасли ЖКХ, а также безопасности и комфорта проживания граждан. Внедрение технологий «умного» дома в перспективе позволит повысить прозрачность расчетов за ЖКХ, минимизировать количество ошибок при начислении платы, а также оптимизировать затраты жителей на жилищно-коммунальные услуги», - пояснили в Минпромторге.