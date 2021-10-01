13:15
01.10.2021г.
В России разрабатывают ГОСТ для «умных» домов

В России разрабатывают ГОСТ для «умных» домов

Ср, 29.09.21 12:55
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В России могут принять ГОСТ для «умного» жилья и обязать девелоперов его соблюдать, закрепив это в строительных правилах и нормах. Такое предложение есть в проекте дорожной карты по развитию отрасли связи, разработанной Минцифры и операторами.

Как сообщают «Известия», к марту 2022 года разработчики плана предлагают создать ГОСТ, описывающий оснащение домов смарт-системами, а также поправки в строительные нормы и правила (СНиП), закрепляющие следование стандарту. Для дооснащения уже введенных в эксплуатацию жилых домов до норм ГОСТа они предлагают «предусмотреть возможность использования средств капитального ремонта».

Что должен описывать новый документ, в проекте дорожной карты не указано, как и конкретные изменения в СНиП. В Минцифры сообщили, что находятся в постоянном диалоге с операторами связи и рассматривают различные предложения, направленные на развитие отрасли.

«Данное предложение нами поддерживается, так как это необходимо для повышения управляемости и прозрачности деятельности отрасли ЖКХ, а также безопасности и комфорта проживания граждан. Внедрение технологий «умного» дома в перспективе позволит повысить прозрачность расчетов за ЖКХ, минимизировать количество ошибок при начислении платы, а также оптимизировать затраты жителей на жилищно-коммунальные услуги», - пояснили в Минпромторге.

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30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
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19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
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