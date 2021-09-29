В Пензенской области тяжелобольные дети не получали жизненно важные лекарства

Всего в регионе проживает 17 ребят с таким диагнозом. Муковисцидоз – тяжелое наследственное заболевание, поражающее железы внешней секреции и органы дыхания.

Прокуроры выявили, что медучреждения не выписывали больным льготные рецепты, так как в аптеках препараты отсутствовали. При этом никаких мер, способных исправить положение, предпринято не было.

Изучение медицинской документации, опрос, а также анализ обращений родителей показали, что не все эти дети в полном объеме обеспечены лекарственными препаратами, которые требуются им по жизненным показаниям.

После вмешательства надзорных органов, двум пациентам все-таки выписали препараты, но под другим торговым названием. Еще двоим ребятам выдали рецепты на сопутствующие лекарства.

«В настоящее время больные муковисцидозом дети-инвалиды обеспечены лекарственными препаратами. В отношении должностных лиц учреждений здравоохранения за нарушение лицензионных требований прокурором Бессоновского района, Каменским межрайонным прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях», - уточнили в прокуратуре.