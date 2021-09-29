В Пензе сотрудники ГИБДД помогли доставить к медикам больного ребенка

В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали о том, как два инспектора помогли ребенку, который нуждался в помощи медиков, добраться до больницы.

Инцидент случился утром 18 сентября на трассе М-5 «Урал». Инспекторы направлялись к месту ДТП для его оформления, но по дороге заметили, что за патрульной машиной пристроилась иномарка и подает им сигналы дальним светом фар.

Остановившись, они выяснили, что водитель нуждается: его ребенку срочно понадобилась помощь медков и он попросил сотрудников ГИБДД сопроводить их до дома, куда он уже вызвал «скорую».

«Движение на данном участке дороги было затруднено, поэтому полицейские, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал патрульной автомашины, сопроводили транспорт с ребенком до указанного адреса, где, прибывшие на место, медики оказали ему помощь», - рассказали в пресс-службе.

Убедившись, что малышу ничего не угрожает, инспекторы отправились на свой маршрут патрулирования.