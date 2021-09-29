Владимир Путин вышел из двухнедельной самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об окончании двухнедельной самоизоляции Владимира Путина, пишет телеканал «360» со ссылкой на ТАСС .

Он добавил, что у главы государства запланирована очная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другие мероприятия.

Представитель Кремля отметил, что встреча будет абсолютно безопасна.

«Таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности», - пояснил Дмитрий Песков.

Напомним, Владимир Путин был вынужден самоизолироваться 14 сентября из-за случаев коронавируса в его окружении.