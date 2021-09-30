Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области

На Детский телефон доверия в Пензенской области звонят не только дети, но и их родители, педагоги, пенсионеры и даже шутники. Звонят в минуты отчаяния в поиске совета и поддержки, а иногда просто выговориться. Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» пообщался с консультантом* Детского телефона доверия, который рассказал о самых страшных для него звонках и о проблемах, с которыми чаще всего люди обращаются к доброму голосу в трубке.

Кто они – абоненты телефона доверия?

Любой человек может позвонить на телефон доверия, чтобы обсудить трудную жизненную ситуацию. Как правило, это дети, подростки, родители, учителя и все те, кто заинтересован воспитанием будущего поколения. Линия работает для них круглосуточно, бесперебойно и бесплатно. Главное условие – гарантия анонимности звонящего.

«Чаще всего поступают звонки по вопросам отношений со сверстниками (первое место), детско-родительских отношений (второе), конфликтных ситуаций с учителями школ и колледжей (третье), а также по проблемам буллинга и суицида (четвертое)», - приводит статистику психолог.

Эмоциональное состояние абонента специалист определяет по интонации, тембру голоса, плачу и всхлипам.

«А также по тому, как абонент задает вопрос, по формулировке предложений. Когда запинается, то сразу чувствуется волнение, тревога. Многим детям тревожно и страшно набрать нам первый раз, это заметно по голосу», - считает консультант.

Но, гораздо хуже, когда в голосе звонящего - холодное равнодушие.

«Когда есть эмоции – так легче, ты знаешь, что именно случилось у человека, а когда он говорит с монотонной равнодушной интонацией, то здесь очень сложно понять, что с ним происходит, и это очень настораживает», - отмечает наш собеседник.

Чтобы помочь абоненту, успокоить и поддержать его, консультант прибегает к экспресс-техникам: упражнениям на дыхание, счету до десяти, технике конструктивного реагирования, методам отвлечения. Также они следят за своей интонацией и тембром, при необходимости замедляя или ускоряя его.

«Несомненно, тембр и интонация голоса консультанта имеют большую значимость для абонента. Порой очень сложно бывает решиться позвонить нам, особенно для ребенка. И здесь важно «встретить», обратившись приятным, располагающим к доверию и пониманию голосом. Мы над этим работаем», - добавила психолог.

Есть и такие абоненты, которые обращаются к сотрудникам телефона доверия далеко не в первый раз: их называют «постоянными». Несмотря на то, что это – детский телефон, на него также звонят пенсионеры.

«Много запросов от одиноких и пожилых, хотя у них есть дети и внуки. Они жалуются нам на дефицит общения. Недавно был такой звонок от женщины, материально ее обеспечивают дети, а вот общаются мало, ссылаясь на дела. Она говорит: «Мне и не нужна эта материальная поддержка, мне не хватает общения. Детям некогда, они откупаются». Мы тоже, конечно, с ними [пожилыми] прорабатываем проблему и рекомендуем им обращаться в специальные отделения по работе с пенсионерами, в клубы и кружки, где они могли бы пообщаться, заняться скандинавской ходьбой. Некоторые пенсионеры даже не знают об этом и с удовольствием вступают в ряды активистов. Потом перезванивают, благодарят», - рассказывает психолог.

Часто пожилые звонят по вопросам воспитания внуков, говорят, что беспокоятся о них, спрашивают совета. Кроме того, на линию обращаются люди, имеющие проблемы с психикой.

«Мы принимаем их звонки. Таких людей мы мотивируем на обращение на кризисную линию 8 800 201 67 34. Некоторые слушают нас и обращаются, а некоторые - нет. Говорят: «Нам не нужен телефон при психиатрической больнице». Мы обязаны выслушать каждого, обычно таким абонентам оказываем психологическую поддержку с применением метода активного слушания. Таким абонентам иногда просто нужно выговориться и выплеснуть свои эмоции, им этого достаточно. Нам же нужно набраться терпения», - считает консультант телефона доверия.

За шутками может скрывать реальная проблема

Наш собеседник работает на телефоне доверия несколько лет. Она призналась, что не всегда ситуации, о которых рассказывают абоненты, являются правдой. Попросту говоря, им звонят, чтобы разыграть.

«Такие звонки мы называем розыгрышами. Они случаются, но в последнее время подобных звонков стало меньше. Распознаем шутников по интонации, эмоциональному состоянию, по фону: там бывает смех, или рядом кто-то стоит и подсказывает. Взрослые тоже разыгрывают, между прочим. Они так правдоподобно иногда описывают свою ситуацию, что консультанту нужен опыт, чтобы распознать реальный звонок от надуманной истории. Часто взрослые выдают себя за детей и подростков. А узнать это можно с помощью наводящих вопросов: при ответах понимаешь, что у абонента далеко не детский багаж знаний», - объясняет психолог.

Но иногда за шутками скрываются реальные проблемы.

«Был такой случай, один мальчик, наверное, в присутствии своих одноклассников общался со мной шуточно. Вечером он перезвонил, извинился и сказал: «А теперь я хочу задать серьезный вопрос…». У него оказались проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками», - рассказала эксперт.

Самый страшный звонок

«Запомнился мне такой звонок. Он поступил от одноклассников одного мальчика. Ребята сообщили, что их сверстник хочет сделать страшное. После звонка детей к нам обратились представители родительского комитета. Мы проработали ситуацию, чтобы помочь мальчику. Общими усилиями нам это удалось. Но через некоторое время я узнала, что этот мальчик все-таки погиб… Хотя были подключены все организации, которые могли бы поработать с этой семьей, и они работали, но тем не менее…У ребенка были очень сложные взаимоотношения в семье, неустойчивое психоэмоциональное состояние», - вспоминает консультант.

Она не исключила, что если бы помощь подоспела раньше и с ребенком бы работал психиатр, то трагедии можно было бы избежать. Психолог отметила, что это был один из самых страшных звонков в ее практике. В таких ситуациях психологам на линии приходится делать все очень быстро, главное – не растеряться и быть собранным. Но груз чужих проблем и огорчений ложится на их плечи в течение всего рабочего времени, каждую смену. Чтобы не пропускать через себя чужую боль, они регулярно посещают специальные курсы.

«Если часто пропускать через себя чужую боль, то может произойти профессиональное выгорание, и консультанту самому потребуется помощь психолога. Об этом часто напоминают на курсах. Как раз там много внимания уделяют данному вопросу. Есть специальные техники, которые обучают реагировать не так эмоционально», - отмечает психолог.

К счастью, случаев, когда консультанты помогают спасти жизни, гораздо больше, а некоторые их методики приводят в качестве примеров на курсах.

По ее словам, чаще всего с нехорошими мыслями звонят на телефон доверия из-за неразделенной любви. Она привела ситуацию своей коллеги, которой позвонила плачущая девочка.

«Звонит девушка и сообщает, что она рассталась с парнем, и теперь ей печально и грустно. Парень уехал в армию и познакомился там с другой. Сейчас он активно переписывается с новой дамой и хочет прекратить общение с абоненткой. Девочка плакала и хотела покончить с собой. Консультант провела беседу, оказала психологическую поддержку, после чего они заключили «антисуицидальный контракт» (соглашение, определяющее, что человек берет на себя обязательство сохранять свою жизнь и не причинять себе вреда)», - пояснила собеседница.

Буллинг и кибербуллинг

Буллинг (травля) и кибербуллинг (травля в Сети) занимают в статистике звонков четвертое место. Но, как говорит психолог, обращений было бы больше, если бы не страх детей сообщить об этой проблеме.

«Ребята побаиваются: «А как это будет происходить? А не будет ли это считаться ябедничеством? Признаком слабости?». В основном, когда начинаешь прояснять ситуацию, понятно, что причиной травли является не весь класс, а один отрицательный лидер, который подговаривает, а другие ребята имеют свое мнение, но под влиянием держат его при себе. Здесь свои техники, помочь ребенку реально. Звонящему даются рекомендации, как вести себя с обидчиком, какой должен быть эмоциональный контакт, как спрятать свои страхи. Многие ребята об этом не знают.

В каких-то случаях мы подключаем ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних), если ситуация серьезная и, если дети раскрывают свои конфиденциальные данные. Бывает, что ребенок уже доведен до грани, но выдавать себя не хочет. Мы предлагаем в таких случаях называть школу и класс, чтобы с детьми поработали специалисты», - уточнила консультант.

Иногда дети становятся жертвами мошенников или извращенцев в Сети.

«Например, девочек завлекают «вкусными» предложениями, а взамен просят интимные фото. Глупышки отправляют их собеседнику, и начинается шантаж. Когда мы проводим профилактическую работу со школьниками, то обязательно рассказываем, как себя вести в Сети, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Как-то нам позвонила девочка, студентка колледжа, и очень сильно плакала. Она получила пенсию по потере кормильца. В Сети ей сказали, что она выиграла деньги, и попросили оплатить комиссию, чтобы их получить. Она отсылала средства, а потом поняла, что ее обманули. Она очень плакала и не знала, как сказать папе, куда потратила деньги. Мы с ней беседовали, она попросила нас даже обратиться в полицию», - поделилась психолог.

Как набраться смелости позвонить первый раз

Консультант рассказала, что иногда дети боятся звонить на телефон доверия, и дала пару советов, как набраться смелости для первого звонка.

«Вы можете помолчать, просто набрать и послушать консультанта. Таких людей мы называем «молчащие абоненты». Мы с ними разговариваем, мотивируем на начало диалога. Делали опрос на эту тему, не очень большой процент детей боится звонить. Также мы советуем выписать проблему на листочке, если ее трудно сформулировать устно», - говорит специалист.

У родителей – другой страх. Они боятся, что об их проблеме сообщат в другие ведомства, признают их несостоявшимися, позовут органы опеки.

«Или если у ребенка есть проблемы в развитии, то их насильно могут поставить на учет к психиатру. Наше население боится слов «психолог» и «психиатр», не отличает их, приходится это разъяснять. Мы проводили собрание в одной школе, и родители сказали, что, может быть, и звонили бы нам, но личные вещи их останавливают. Если ситуация не касается угрозы жизни и здоровья детей, мы не сообщаем о таких звонках никому. Конечно, бывает, что нам звонят сами дети и говорят об избиении, или бдительные соседи, если знают о пьянках и дебоше в доме, где есть дети. Тогда мы просим раскрыть конфиденциальные данные и передаем их в соответствующие органы», - рассказала консультант.

В целом, проблемы, которые возникают между родителями и детьми, решить несложно. Главное, соблюдать следующие простые правила.

«Важно беседовать и говорить с детьми по-доброму без всяких тычков, подзатыльников и оскорблений. Чаще обнимайте детей, в том числе и мальчиков (есть родители, которые считают, что мальчиков надо воспитывать по-мужски и ласка для них будет вредной). Нет, мальчики тоже в этом нуждаются. Относитесь к ребенку так, чтобы он чувствовал вашу поддержку и защиту. И самое главное, умейте слушать и слышать ребенка. Не забывайте, что доброе, ласковое, позитивное и справедливое воспитание всегда творит чудо», - резюмировала психолог.

Отметим, что каждый житель может обратиться за помощью независимо от возраста, пола или нации. Телефоны указаны в инфографике ниже:

* Так как Детский телефон доверия является анонимным, мы не можем раскрывать данные его сотрудников.