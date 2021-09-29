Зареченка пырнула сына ножом в ногу на глазах у гостей

В Заречном Пензенской области конфликт между матерью и сыном пришлось разрешать сотрудникам Росгвардии, рассказали в пресс-службе ведомства.

В одной из квартир дома по улице Конституции СССР было застолье. 58-летняя мать, ее 37-летний сын и двое гостей распивали горячительные напитки, как вдруг возникло недопонимание, переросшее в конфликт. Женщина схватила со стола нож и вонзила его в ногу своему отпрыску. Тот обратился за помощью к соседям по подъезду, которые и вызвали группу вневедомственной охраны.

Жестокую мать задержали на месте происшествия. Для дальнейшего разбирательства ее доставили в полицию. Пострадавшего передали в руки медиков.