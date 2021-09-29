Молодая пензячка потеряла почти 100 тыс рублей из-за афериста

19-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о краже.

Девушка пояснила, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на имя собеседницы мошенники оформили кредит и пытаются снять деньги.

Чтобы спасти средства, мужчина попросил девушку оформить кредит и продиктовать реквизиты банковской карты, а также коды подтверждения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, она так и сделала. В банке ей одобрили 97 000 рублей, которые отправились на счет афериста.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенцев просят не распространять личные данные и не переводить деньги на счета незнакомцев.