В поселке ЗИФ заканчивают строить водопровод

Пензенцы из поселка ЗИФ в скором времени смогут пользоваться долгожданным водопроводом. О ходе работ на объекте рассказал замглавы городской администрации Магомед Агамагамедов.

«На объект поступила насосная группа, рабочие приступили к монтажу оборудования, в течение недели его установят», – сообщил он.

В пресс-службе мэрии сообщили, что параллельно идут работы на сети Аустрина до поселка ЗИФ. Здесь уже полностью проложили 12,7 км труб, установили 185 колодцев, смонтировали насосную станцию и подключили ее к электричеству.

«До 15 октября завершим строительство резервуаров, затем будем заниматься только благоустройством и обваловкой резервуаров. На 25 октября намечены пуско-наладочные мероприятия», - добавил Магомед Агамагомедов.

Напомним, сроки завершения строительства водопровода в поселке ЗИФ были перенесены на октябрь в связи с задержками поставок оборудования.