Каждый шаг имеет значение: как компании региона помогают окружающей среде

Простая истина гласит: «Природа — наш родной дом». И от того, что с ней происходит, во многом зависит будущее всего человечества. Экологическая повестка с каждым годом становится актуальнее, а «зеленые» технологии становятся частью повседневной жизни людей. К решению экопроблем подключены не только обычные горожане, активисты и власть, но и крупные компании. В списке корпораций, которые проявляют неравнодушие к окружающей среде, есть и Сбербанк. В нашем материале мы расскажем, что делают для нашего региона сотрудники его Пензенского отделения.

Озеленение региона и сохранение ресурсов

Во-первых, сотрудники Сбербанка участвуют в различных мероприятиях по благоустройству городских территорий и береговых линий, выезжают на мероприятия по посадке деревьев. Во-вторых, в компании по максимуму сократили бумажный оборот, ее используют только в тех случаях, когда без этого нельзя обойтись, например, по законодательству либо по просьбе клиентов. Параллельно по всей стране Сбер повышает и долю переработки бумаги: она уходит для производства из вторичного сырья подстаканников, картона, салфеток, сырья для дорожного покрытия. В Пензенской области только за первое полугодие 2021 года было собрано и отправлено на переработку более пяти тонн макулатуры.

Правильное обращение с отходами

Раздельный сбор отходов производится в Сбере на постоянной основе. Специальные контейнеры для сбора бумаги, картона, батареек и пластика установлены в служебных помещениях и клиентских залах банка. Контейнеры с отходами регулярно направляются на пункты сбора, а также на перерабатывающие предприятия Пензенской области.

Сотрудники банка не только активно переходят к раздельному сбору мусора сами, но и помогают в этом обычным гражданам. В интернете есть много информации, которая поможет сортировать мусор самостоятельно, но есть особые виды пластика, которые сложно правильно утилизировать, например, пластиковые карты. Сбербанк установил банкоматы, которые помогают это сделать, если у карты кончился срок службы. Сейчас таких аппаратов в Пензенском регионе более 70.

Продолжая тему пластика, при грамотном подходе и из него может получится арт-объект или, к примеру, экоскамейки. Три таких экоскамьи из переработанного пластика в этом году по инициативе банка установили в сквере имени Дениса Давыдова в Пензе, еще две – в Городе Спутнике.

Забота о животных

Сотрудники Сбербанка активно помогают и животному миру. Чуть больше года назад они взяли под опекунство бурого мишку Матвея из пензенского зоопарка. Ежемесячно они собирают и передают средства на питание для своего пушистого подопечного.

Инициатива сберовцев послужила примером для других компаний и организаций города, и других зверей теперь тоже охотно стали брать «под опеку». Также в рамках акции «Добро делать просто!» сотрудники банка регулярно собирают продукты для обитателей зоопарка.

«Вести «зеленый» образ жизни — не означает жертвовать комфортом и во многом себя ограничивать. Жить экологично – это значит найти способ жить без вреда для окружающей среды. Вполне реально пересмотреть некоторые свои привычки, заменить на новые, отражающие ваше дружелюбное отношение к природе, и получать огромное удовольствие от своих разумных поступков. Каждый шаг имеет значение и может вдохновить на сотни других», — прокомментировала управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева.