В Даниловке мужчина поучал приятеля с помощью ножа

Разговор о жизни между жителем Лопатинского района со знакомым закончился поножовщиной, рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Согласно материалам дела, в селе Даниловка мужчина пришел к 24-летнему знакомому и стал ему рассказывать, как нужно жить и что следует помогать матери. Молодой человек игнорировал гостя, смотря в свой телефон. Это разозлило мужчину, и он ударил собеседника ножом в правое бедро.

Суд назначил мужчине, уже имевшему проблемы с законом, два года и девять месяцев колонии строгого режима. Также он должен выплатить пострадавшему около 13 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.