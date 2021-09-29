Установлена личной женщины, которую нашли мертвой в СНТ под Пензой

Следователи установили личность женщины, чье тело было найдено в Суре в СНТ «Дубрава» в Пензе.
Выяснилось, что погибшая числилась пропавшей без вести с 16 сентября, ее разыскивали волонтеры «ЛизаАлерт». 28 сентября женщину нашли мертвой в Суре.
На теле погибшей не обнаружено повреждений. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в СУ СКР.