Руденский и Самокутяев получили удостоверения об избрании депутатами Госдумы

В пензенском избиркоме вручили удостоверения об избрании депутатами Госсдумы Игорю Руденскому и Александру Самокутяеву.
Информация об этом появилась в официально Instagram-аккаунте областной избирательной комиссии. Заседание, на котором депутатов зарегистрировали, состоялось 28 сентября.
Напомним, на выборах, которые проходили в регионе 17, 18, 19 сентября, по 146-му Пензенскому и 147-му Лермонтовскому одномандатным округам победили Игорь Руденский и Александр Самокутяев соответственно. Они представляют «Единую Россию».