В Пензе разрабатывают документацию на ремонт сразу трех городских мостов

Как и по всей России, в сети нашего региона немало искусственных сооружений - мостов и путепроводов, которые находятся в аварийном состоянии. Дело в том, что чаще всего эти объекты возводили в 1950-1960 годах прошлого века с учетом определенной нагрузки. Понятно, что с тех пор интенсивность дорожного движения увеличилась в разы. Сейчас в Пензе разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт сразу трех мостов: через Суру возле плотины ТЭЦ-1, через реку Мойку и на улице Токарной.

Таисия Шарапова регулярно занимается скандинавской ходьбой. Помимо этой техники на мосту по улице Токарной практиковаться приходится и в упражнении «змейка», настолько сильно здесь разбита пешеходная зона.

«Я вот боюсь ходить. Моя подруга ни за что по этой тропинке не пойдет, а мне как-то страшно. Только смотри под ноги, попадешь - можно и ногу сломать», - прокомментировала жительница города Пензы Таисия Шарапова.

Не отремонтировали как следует переправу даже после того, как два года назад у нее обвалился один из тротуаров. Тогда на этом месте уложили металлические настилы. Кстати, сейчас по ним мало кто ходит. Опасаясь за свое здоровье, люди выбирают другой путь, тоже испещренный трещинами.

Во время последнего обрушения, к счастью, никто не пострадал, но ведь ситуация запросто может повториться снова, тем более что на противоположной стороне пешеходная зона в еще больше запущена - при желании ее буквально можно разобрать. Вскоре все может измениться. Для ремонта аварийной конструкции разработан проект.

«Будет экспертиза в 2021 году. Из нее выйдем на торги, уже определимся по проекту организации строительства, сколько будет стоить, сколько по времени», - пояснил начальник управления капитального строительства города Пензы Павел Семенов.

А вот экспертное заключение по мосту, что на улице Батайской, уже получено. Стоимость ремонта объекта составит почти 44 миллиона рублей.

О том, что этот мост может выйти из строя в любой момент, говорят вот уже несколько лет. Текущие работы здесь провели летом 2019 года: обновили асфальт, опоры, установили ограждения и оборудовали пешеходный мостик. Но это все было сделано лишь для того, чтобы сохранить сооружение до капитального ремонта.

«Общая протяженность - 15 пм. Подходы - 47,8. Две полосы движения по три метра будет и тротуар - один метр», - рассказал начальник управления капитального строительства города Пензы Павел Семенов.

Готовят к экспертизе и мост в районе ТЭЦ-1. Его тоже ждет капитальное обновление. Все три объекта внесут в программу федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». В таком случае средства будут выделены из федерального бюджета, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.