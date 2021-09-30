0:02
30.09.2021г.
В Пензе разрабатывают документацию на ремонт сразу трех городских мостов

В Пензе разрабатывают документацию на ремонт сразу трех городских мостов

Ср, 29.09.21 21:42
Просмотров: 288
Как и по всей России, в сети нашего региона немало искусственных сооружений - мостов и путепроводов, которые находятся в аварийном состоянии. Дело в том, что чаще всего эти объекты возводили в 1950-1960 годах прошлого века с учетом определенной нагрузки. Понятно, что с тех пор интенсивность дорожного движения увеличилась в разы. Сейчас в Пензе разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт сразу трех мостов: через Суру возле плотины ТЭЦ-1, через реку Мойку и на улице Токарной.

Таисия Шарапова регулярно занимается скандинавской ходьбой. Помимо этой техники на мосту по улице Токарной практиковаться приходится и в упражнении «змейка», настолько сильно здесь разбита пешеходная зона.

«Я вот боюсь ходить. Моя подруга ни за что по этой тропинке не пойдет, а мне как-то страшно. Только смотри под ноги, попадешь - можно и ногу сломать», - прокомментировала жительница города Пензы Таисия Шарапова.

Не отремонтировали как следует переправу даже после того, как два года назад у нее обвалился один из тротуаров. Тогда на этом месте уложили металлические настилы. Кстати, сейчас по ним мало кто ходит. Опасаясь за свое здоровье, люди выбирают другой путь, тоже испещренный трещинами.

Во время последнего обрушения, к счастью, никто не пострадал, но ведь ситуация запросто может повториться снова, тем более что на противоположной стороне пешеходная зона в еще больше запущена - при желании ее буквально можно разобрать. Вскоре все может измениться. Для ремонта аварийной конструкции разработан проект.

«Будет экспертиза в 2021 году. Из нее выйдем на торги, уже определимся по проекту организации строительства, сколько будет стоить, сколько по времени», - пояснил начальник управления капитального строительства города Пензы Павел Семенов.

А вот экспертное заключение по мосту, что на улице Батайской, уже получено. Стоимость ремонта объекта составит почти 44 миллиона рублей.

О том, что этот мост может выйти из строя в любой момент, говорят вот уже несколько лет. Текущие работы здесь провели летом 2019 года: обновили асфальт, опоры, установили ограждения и оборудовали пешеходный мостик. Но это все было сделано лишь для того, чтобы сохранить сооружение до капитального ремонта.

«Общая протяженность - 15 пм. Подходы - 47,8. Две полосы движения по три метра будет и тротуар - один метр», - рассказал начальник управления капитального строительства города Пензы Павел Семенов.

Готовят к экспертизе и мост в районе ТЭЦ-1. Его тоже ждет капитальное обновление. Все три объекта внесут в программу федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». В таком случае средства будут выделены из федерального бюджета, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Семь пензенских маршалов вернулись домой с гран-при Сочи Формулы-1
23:43
Центробанк поднял курс доллара и евро
17:59
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс