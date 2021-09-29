17:28
29.09.2021г.
В Пензенской области ожидаются плановые отключения электричества

В Пензенской области ожидаются плановые отключения электричества

Ср, 29.09.21 17:03
Просмотров: 126

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неотложных работ будет приостановлено электроснабжение в нескольких районах региона.

30 сентября с 09:00 до 17:00

Шемышейский район:

р.п. Шемышейка (ул. 1-я Нагорная, 2-я Нагорная, 3-я Нагорная).

1 октября с 09:00 до 17:00

Каменский район:

г. Каменка (ул. Медицинская).

Наровчатский район:

с. Кадыковка (ул. Сорокина).

Шемышейский район:

р.п. Шемышейка (ул. 1-я Нагорная, 2-я Нагорная, 3-я Нагорная).

4 октября с 9:00 до 17:00

Спасский район:

с. Абашево (ул. Центральная).

Вадинский район:

с. Вадинск (ул. Шаландина, Пугачевская).

5 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

г. Нижний Ломов (ул. Привалова, Блохина, Межевая, М.Горького, Новостройка, Куйбышева, Лермонтова, пер. Лермонтова, Фрунзе, К. Либкнехта, Свердлова, Урицкого, Чапаева, Дзержинского, Полевой пер., Д.Бедного, пер.Машенцева, Московский пер., пер. Социальный, Володарского, Октябрьская пл., пер. Урицкого, Пионерская, Ленина, Коммунальный пер., пер. Фрунзе, пер.Свердлова, Колхозный пер., Заводская, пер. Володарского, Московская, Зеленый пер., Шоссейная, Заовражный пер., Норовский пер.);

с. Норовка (ул. Тархова, Полевая, пер.Северный, Подгорный пер., Подгорная, Юбилейная, Заречная, Нагорная, Набережная, Центральная, Оранжевая);

д. Маркино (ул. Луговая);

с. Бобровка (ул. Лесная);

с. Сорокино (ул. Вольная, Барская, Загибаловка, Лесная, Шведская);

с. Танкаевка (ул. Верхняя, Садовая, Новая).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам.

28 сентября с 9:00 до 17:00

Городищенский район

п. Чаадаевка (ул. Горюнова, Калинина, Ленина, Чернышевского, Кирова, Молодежная, Гагарина, Крупской, Хлебная площадь, Железнодорожная, Красноармейская, Пионерская, Олега Кошевого, пер. Ленина, Красноармейский).

Уважаемые абоненты! В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неотложных работ было приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29 сентября с 09:00 до 17:00

Шемышейский район:

р.п. Шемышейка (ул. 1-я Нагорная, 2-я Нагорная, 3-я Нагорная).

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.

 

Читайте также:
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
16:17
Руденский и Самокутяев зарегистрировалась как депутаты Госдумы
16:16
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс