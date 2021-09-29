В Пензенской области ожидаются плановые отключения электричества

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неотложных работ будет приостановлено электроснабжение в нескольких районах региона.

30 сентября с 09:00 до 17:00

Шемышейский район:

р.п. Шемышейка (ул. 1-я Нагорная, 2-я Нагорная, 3-я Нагорная).

1 октября с 09:00 до 17:00

Каменский район:

г. Каменка (ул. Медицинская).

Наровчатский район:

с. Кадыковка (ул. Сорокина).

Шемышейский район:

р.п. Шемышейка (ул. 1-я Нагорная, 2-я Нагорная, 3-я Нагорная).

4 октября с 9:00 до 17:00

Спасский район:

с. Абашево (ул. Центральная).

Вадинский район:

с. Вадинск (ул. Шаландина, Пугачевская).

5 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

г. Нижний Ломов (ул. Привалова, Блохина, Межевая, М.Горького, Новостройка, Куйбышева, Лермонтова, пер. Лермонтова, Фрунзе, К. Либкнехта, Свердлова, Урицкого, Чапаева, Дзержинского, Полевой пер., Д.Бедного, пер.Машенцева, Московский пер., пер. Социальный, Володарского, Октябрьская пл., пер. Урицкого, Пионерская, Ленина, Коммунальный пер., пер. Фрунзе, пер.Свердлова, Колхозный пер., Заводская, пер. Володарского, Московская, Зеленый пер., Шоссейная, Заовражный пер., Норовский пер.);

с. Норовка (ул. Тархова, Полевая, пер.Северный, Подгорный пер., Подгорная, Юбилейная, Заречная, Нагорная, Набережная, Центральная, Оранжевая);

д. Маркино (ул. Луговая);

с. Бобровка (ул. Лесная);

с. Сорокино (ул. Вольная, Барская, Загибаловка, Лесная, Шведская);

с. Танкаевка (ул. Верхняя, Садовая, Новая).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам.



28 сентября с 9:00 до 17:00

Городищенский район

п. Чаадаевка (ул. Горюнова, Калинина, Ленина, Чернышевского, Кирова, Молодежная, Гагарина, Крупской, Хлебная площадь, Железнодорожная, Красноармейская, Пионерская, Олега Кошевого, пер. Ленина, Красноармейский).

Уважаемые абоненты! В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неотложных работ было приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29 сентября с 09:00 до 17:00

Шемышейский район:

р.п. Шемышейка (ул. 1-я Нагорная, 2-я Нагорная, 3-я Нагорная).

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.