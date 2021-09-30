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30.09.2021г.
Семь пензенских маршалов вернулись домой с гран-при Сочи Формулы-1

Семь пензенских маршалов вернулись домой с гран-при Сочи Формулы-1

Ср, 29.09.21 23:43
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В Пензу из Сочи вернулись маршалы, которые работали там на гран-при России Формулы-1. В 2021 году наш регион отправил на этап главной гоночной серии рекордное количество представителей - сразу семь человек.

Никаких желтых и красных флагов по пути домой. Для семи представителей региональной федерации автоспорта конец сентября стал особенным. Несколько дней они провели в атмосфере самых высоких в мире скоростей - на российском этапе Формулы-1 в Сочи. В этом году пензенцы вновь выступили в роли маршалов на трассе. Причем, для многих это был первый подобный опыт, а потому и впечатлений привезли массу.

«Отличное настроение. Набрались колоссального опыта, которые будем использовать на каких-то соревнованиях региональных. Это мировой масштаб, гонщики со всего мира. Мне удалось даже поймать одного гонщика из Австралии, Даниэля Риккардо, сфотографироваться с ним. Это даже невообразимо было представить», - поделился маршал Формулы-1 в городе Сочи Мария Леонкина.

Все маршалы на этапе в Сочи предварительно прошли обучение в Нижнем Новгороде, сдали квалификационные тесты и только после этого были допущены до работы в главной мировой гоночной серии. График каждого дня был расписан буквально поминутно. С трудом находилось время для того, чтобы посмотреть город.

«Где-то мы, наверное, даже просыпались в четыре часа, очень рано вставали, кушали, садились в автобус, ехали на трассу, когда никто ничего не знает, но мы уже там - на трассе, уже работаем. Еще никакой трансляции, никто ничего не видит, а мы уже в работе с самого раннего утра и до самого последнего момента. Стоим, работаем в дождь, солнце, холод», - поделилась маршал на этапе Формулы-1 в городе Сочи Инна Трофимова.

Работа у пензенских маршалов была разная. К примеру, кто-то синим флагом информировал отставших гонщиков, что нужно пропустить лидеров. А желтый цвет сигнализировал, что впереди произошла авария или же на трассе есть какая-то опасность. Кстати, этот год для нашей автофедерации стал рекордным. Впервые наш регион представляли семь маршалов.

«Это очень важно для региона. Мы стараемся подготавливать квалифицированные кадры спортивных судей, потому что они также работают и на Российской серии кольцевых гонок, и на других всероссийских соревнованиях и вершиной для них является Формула-1», - отметил президент федерации автомобильного спорта Пензенской области Александр Цыганов.

Полученным опытом пензенские маршалы Формулы-1 теперь будут делиться с коллегами. Они намерены участвовать в судейских семинарах в роли лекторов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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