В городском Центре хореографического искусства стартовал новый сезон

На сцену Центра хореографического искусства в Пензе вышли почти все местные творческие коллективы.

Репетиция перед концертом проходила сквозь улыбки и смех - заметно, что маленькие артисты вдоволь отдохнули и успели соскучиться по любимым номерам. Уже через считанные минуты они задорным танцем рассказали со сцены про свой «Большой секрет», а вообще впереди у них - грандиозные планы и новые постановки.

«Ищем музыку, разговариваем, что бы они хотели, как они все это чувствуют, делают, что для них интереснее, важнее», - поделилась руководитель школы свободного движения «Метаморфоза» Светлана Широкова.

Более четкие движения демонстрировала старшая группа образцового коллектива «Метаморфоза». Первые чувства и первая влюбленность - вот содержание их танцевального номера.

«Этот сезон мы открываем в совершенно спокойном рабочем режиме. У нас не уменьшилось количество коллективов, но и не увеличилось. Все те же, которые здесь работали, которых зритель знает и любит», - отметил директор Центра хореографического искусства города Пензы Валерий Ануфриев.

В этот вечер места на сцене хватило почти всем коллективам. Кроме «Метаморфоз» для зрителей выступили хореографический ансамбль «Галатея», ансамбль танца «Возрождение», вокальные номера исполнили участники студии «Ровесники». А уже в грядущую пятницу, 1 октября, свой отдельный концерт для зрителей представят легендарные «Вензеля», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.