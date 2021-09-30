2:34
30.09.2021г.
В городском Центре хореографического искусства стартовал новый сезон

В городском Центре хореографического искусства стартовал новый сезон

Чт, 30.09.21 01:31
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На сцену Центра хореографического искусства в Пензе вышли почти все местные творческие коллективы.

Репетиция перед концертом проходила сквозь улыбки и смех - заметно, что маленькие артисты вдоволь отдохнули и успели соскучиться по любимым номерам. Уже через считанные минуты они задорным танцем рассказали со сцены про свой «Большой секрет», а вообще впереди у них - грандиозные планы и новые постановки.

«Ищем музыку, разговариваем, что бы они хотели, как они все это чувствуют, делают, что для них интереснее, важнее», - поделилась руководитель школы свободного движения «Метаморфоза» Светлана Широкова.

Более четкие движения демонстрировала старшая группа образцового коллектива «Метаморфоза». Первые чувства и первая влюбленность - вот содержание их танцевального номера.

«Этот сезон мы открываем в совершенно спокойном рабочем режиме. У нас не уменьшилось количество коллективов, но и не увеличилось. Все те же, которые здесь работали, которых зритель знает и любит», - отметил директор Центра хореографического искусства города Пензы Валерий Ануфриев.

В этот вечер места на сцене хватило почти всем коллективам. Кроме «Метаморфоз» для зрителей выступили хореографический ансамбль «Галатея», ансамбль танца «Возрождение», вокальные номера исполнили участники студии «Ровесники». А уже в грядущую пятницу, 1 октября, свой отдельный концерт для зрителей представят легендарные «Вензеля», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
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29.07.2021 19:03
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26.07.2021 13:49
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25.07.2021 14:13
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25.07.2021 13:57
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21.07.2021 07:00
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20.07.2021 14:47
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