Жительницу Мокшана обманули на два миллиона рублей при поиске работы

Крупную сумму денег обманным путем выманили мошенники у 59-летней жительницы Мокшана. Все началось с того, что потерпевшая искала работу, но вместо первой заработанной платы она получила двухмиллионный кредит.

«Рассказал о том, что ему стало известно, что я нахожусь в поисках работы и предложил помочь», - рассказала потерпевшая.

После того, как жительница Мокшана разместила в интернете объявление о том, что желает трудоустроиться, на ее телефон позвонил неизвестный, представился менеджером компании и предложил работу по проверке текстов. После получения согласия мужчина рекомендовал установить несколько приложений, а потом и вовсе взять кредит.

«Звонивший предложил потерпевшей оформить кредит. Через онлайн-приложение она оформила в размере 980 тысяч рублей. Затем, по аналогичной схеме, она оформила еще один кредит на 989 тысяч рублей. Она пыталась отменить операции, но незнакомец объяснил ей, что если она это сделает, то денежные средства обратно не вернет», - сообщил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

«Я попросила неизвестного помочь вернуть мне мои деньги, он сказал, что поможет. Данными деньгами я не распоряжалась, доступа к приложениям и ссылкам не имею», - отметила потерпевшая.

В итоге, все денежные средства были переведены на расчетные счета злоумышленников, а потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых и еще раз напоминают гражданам о необхоохдимости быть бдительными в общении с неизвестными.

«Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки. Это во всех случаях мошенники. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию», - сказал Павел Щеглов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.