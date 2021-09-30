Главный кардиолог области рассказала, как продлить жизнь без проблем с сердцем

Основной причиной того, что болезни сердца и сосудов молодеют, специалисты называют наследственность. Если у старших родственников наблюдались подобные проблемы, велика вероятность, что когда-нибудь они проявятся и у последующих поколений. Но нельзя списывать со счетов и вредные привычки.

О том, как продлить жизнь без проблем с сердцем и сосудами, речь шла в программе «Экспресс. Тема» (16+). Гостем Павла Прохоренкова стала главный кардиолог региона Елена Володина.

«Вести здоровый образ жизни. Это физические нагрузки, которые комфортны для пациента, но при это тренируют сердце и сосуды. Обязательно питание должно быть сбалансировано, должно быть соотношение белков, жиров и углеводов 30-20 и остальное уходит на углеводы», - рассказала главный кардиолог Пензенской области Елена Володина.

Подробнее о мерах профилактики болезней сердца и сосудов, а также о том, как распознать первые признаки недуга, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью, узнаете из нового выпуска программы «Экспресс. Тема». Посмотреть ее можно на официальном сайте телеканала.