В больнице им. Бурденко для лечения коронавируса используют систему очищения крови

В Пензенской областной больнице им. Бурденко появилось современное оборудование для лечения коронавируса - комплекс для очищения крови. О его работе в Instagram-аккаунте медучреждения рассказали главврач Александр Никишин и заведующий отделением трансфузиологии и гравитационной хирургии крови Павел Ващенко.

Как отметил Александр Никишин, японский аппарат «Плазмаферез» особенно эффективен для людей с тяжелым ковидом. Процедуру успешно прошли три пациента больницы.

«Мы можем программировано удалять из организма циркулирующие молекулы, иммунные комплексы. Простым языком - это негативные факторы, которые ухудшают состояние пациента при этом не нарушая его гомеостаз. Пациент получает помощь, не страдая и не теряя компонентов крови», - пояснил Павел Ващенко.

Александр Никишин сообщил, что процедура является дорогостоящей – на расходники уходит около 60 000 рублей за раз.

«Жизнь человека дороже, поэтому в тех случаях, когда это показано, мы в обязательном порядке будем применять методику», - подчеркнул он.

Главврач больницы добавил, что сейчас здесь лечатся 220 человек, развернуто 20 реанимационных коек.