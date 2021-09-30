Для борьбы с коронавирусом в Пензе стали применять новую методику очищения крови

Только в областной больнице имени Бурденко в эти дни - более двухсот пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. Там для борьбы с недугом начали применять новую методику очищения крови. Это стало возможным благодаря высокотехнологичному аппарату, который поступил в распоряжение врачей.

Виток за витком - на новом аппарате для плазмафереза специалисты словно вяжут пластмассовые трубочки. Машину доставили в областную больницу имени Бурденко неделю назад. Впервые в нашей области ее применяют для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это новая методика в борьбе с пандемией.

«Особенность каскадной плазмофильтрации заключается в том, что есть два циркулирующих контура. В первом происходит циркуляция крови пациентов, оттуда изымается плазма, а во втором контуре происходит очистка и она возвращается на первый», - пояснил специалист по медицинскому оборудованию компании-поставщика Дмитрий Дубровин.

Через эту процедуру уже прошли три ковидных пациента. Благодаря очистке крови их состояние, констатируют врачи, улучшилось. Технология предполагает, что из плазмы удаляются отдельные патогенные элементы, благодаря этому организм человека легче переносит общее лечение.

«Можем программировано удалять из организма циркулирующие молекулы, иммунные комплексы. Простым языком - это негативные факторы, которые ухудшают состояние пациента при это не нарушая его гомеостаз. Пациент получает помощь, не страдая, не теряя никаких компонентов крови», - поделился заведующий отделением трансфузиологии и гравитационной хирургии крови Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко Павел Ващенко.

Сейчас к процедуре готовят еще двух пациентов с коронавирусом. Пока в области таких аппаратов всего два - второй находится в онкологическом диспансере. Стоимость одной машины - более пяти миллионов рублей.

«Надо отметить, что и расходные материалы на одну процедуру - около 60 тысяч рублей - один сеанс. Дорогостоящая процедура, но жизнь человека дороже, поэтому в тех случаях, когда это показано, мы в обязательном порядке будем применять данную методику лечения», - поделился главный врач Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко Александр Никишин.

Чтобы состояние пациента улучшилось, говорят медики, достаточно одной процедуры, а значит общие затраты на лечение и реабилитацию уменьшаются. Вообще же методика такого очищения крови универсальная - ее применяют также при неврологических, аутоиммунных заболеваниях и даже аллергии, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.