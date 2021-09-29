Мутовкин: «Пензенцев волнует не презентация «Горводоканала», а запах фекалий в подъезде»

29 сентября состоялась встреча представителей администрации Пензы и депутатов Гордумы с управляющим директором «Горводоканала» Юрием Ильиным. Поводом стало растущее количество жалоб от жителей города на медленное устранение прорывов на сетях.

206 обращений - за две недели

Председатель Гордумы Владимир Мутовкин отметил, что работа «Горводоканала» вызывает «огромное количество справедливых нареканий со стороны населения». Вопрос особенно актуален перед наступлением холодов, ведь утечки чреваты отсутствием не только воды в домах, но и отопления. Кроме того, замерзшая вода может привести к ДТП на дорогах.

Вице-мэр Павел Якунин пояснил, что особую тревогу вызывают сроки устранения как канализационных, так и водопроводных утечек, которые сейчас составляют от 10 дней до трех недель. Причиной, по его словам, является нехватка персонала. Поэтому «утечки накапливаются, как снежный ком».

«У меня твердая убежденность, что ситуация с утечками в этом году куда хуже, чем в предыдущие», - сообщил Владимир Мутовкин, поинтересовавшись, разделяет ли его мнение замглавы администрации.

«Ну, сети новее не становятся, персонала мало, а утечек - все больше. Есть и на бесхозных сетях утечки - в основном это брошенные застройщиками сети. В этом вопросе мы тоже работаем, с этим сложнее. «Горводоканал» помогает с этим, отвлекаясь от плановой работы», - сказал Павел Якунин.

И.о. начальника городского управления ЖКХ Вадим Фейгин привел данные, предоставленные центром управления регионом. Так, за две недели, начиная с 13 сентября, поступило 206 обращений от жителей, связанных с устранением аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения. Вся информация была передана в «Горводоканал».

Не будет воды - не будет и отопления

«Для нашего города 206 обращений за две недели - это очень много. Не будет ли коллапса зимой? Ведь не будет воды - не будет и отопления», - подчеркнул Владимир Мутовкин.

На его вопрос ответил начальник управления по делам ГО ЧС Пензы Алексей Михайлов. Он согласился, что «ситуация вызывает тревогу, беспокойство, так как может крайне плохо отразиться на теплоснабжении».

Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин объяснил возросшее количество утечек повышением нагрузки на сети в летний период, когда вода требовалась для полива на дачных участках.

«Мы были вынуждены летом давление внутри сети увеличивать, и в связи с износом происходит рост аварийных ситуаций. Сейчас мы уже видим их уменьшение, скорректировали давление. Только за последние две недели устранили порядка 150 утечек. Число уменьшается. Летнюю ситуацию не совсем корректно переносить на зимний период. Мы вкладываем ежегодно в капремонт и перекладку сетей средства. Порядка 5,5 км сетей планируем переложить в этом году. Перечень был скорректирован с учетом летних утечек. В 2020 году около 4 км сетей заменили, в 2019 – 3,7 км», - проинформировал он.

До конца этого года, по его словам, будет заменено еще более двух погонных метров наиболее аварийных сетей, в том числе по улицам Депутатской, Бухарской, Пушкари, Пилотной, пр. Ломоносова, ул. Фридриха Энгельса и другим».

Владимир Мутовкин поинтересовался, какова общая протяженность водных сетей в Пензе.

«813 км. В тарифе не предусмотрены средства на капремонт и замену сетей, приходится перераспределять деньги. Также мы в этом году проводили большой объем ремонтных работ на бесхозяйных сетях. За год 67 прорывов там устранили и 152 засора канализации. Благодаря позиции Павла Геннадьевича [Якунина] мы начали принимать первые бесхозяйные объекты, работа должна быть ускорена», - сообщил Юрий Ильин.

«Негативной обстановки в преддверии холодов я не вижу. Все застарелые утечки устраним в течение трех недель, до наступления холодного времени года. Думаю, результат будет налицо», - заверил Юрий Ильин.

Так сколько бригад в «Горводоканале»?

Говоря о нехватке персонала, он подчеркнул, что с 2018 года не было сокращено ни одной штатной единицы. Кроме того, с сентября 2021-го появилось еще 15 мест. Правда, столько же вакансий пока остается в «Горводоканале». Кроме того, 23 человека сейчас находятся на больничном.

Замглавы Пензы Юрий Зиновьев попросил уточнить количество бригад, которые выезжают на аварии на сетях водоснабжения и водоотведения.

«По воде – 15, 9 - по канализации, но это при полной штатной численности. Сейчас укомплектовано 12 бригад по воде. С учетом больничных сейчас фактически 9», - сообщил глава «Горводоканала».

Также Юрий Зиновьев сообщил, что, по его информации, сотрудники организации «жалуются на снижение зарплаты чуть ли не в два раза», и попросил прокомментировать эти данные.

«Готов показать штатное расписание. Давайте принесу документы по годам для сравнения. С 1 октября сверх тарифного роста мы проиндексируем зарплаты бригадам», - ответил Юрий Ильин.

«Жителей волнует на ваша презентация»

Он напомнил о том, что организация ранее выдвигала инициативу по переходу от аренды сетей к концессионному соглашению, «чтобы зафиксировать инвестиционные обязательства», уже есть расчет финансовой модели. По мнению Юрия Ильина, концессия станет «глобальным выходом» из ситуации с высоким износом сетей, который составляет порядка 70-80%.

Также глава «Горводоканала» предложил провести круглый стол с приглашением широкой общественности, где компания презентует результаты своей деятельности.

«Мы никогда не были закрытой организацией. Все цифры доступны на сайте управления по регулированию тарифов, наша инвестиционная программа выложена на нашем сайте», - заверил Юрий Ильин.

«Наших жителей волнует не ваша презентация, а то, что у них в подъезде пахнет фекалиями. Не могу по поводу открытости не высказать пару ремарок. Наибольшее количество порывов наблюдается не летом, а с началом морозов. Кроме того, многие обращения связаны с канализационными сетями, водоотведением. Там какая повышенная нагрузка? Настаиваю на том, чтобы сейчас принять экстренные меры по исправлению ситуации», - подчеркнул глава города.

Владимир Мутовкин также поинтересовался, сколько средств поступает в организацию за негативное воздействие на сети.

«Я готов дать разбивку по утечкам по месяцам. Вы увидите, что пиковые значения как раз летом происходят, с мая по сентябрь. Средства за негативное воздействие - целевые. 19 июля мы утвердили изменения в инвестпрограмму. Мы расписали подробно, какие средства получили и куда они будут направлены. 370 млн. Это модернизация насосной станции, реконструкция очистных сооружений канализации, коллектор на пр. Строителей. Эти деньги проверяются ФАС. Всю информацию мы предоставили», - отметил Юрий Ильин.

Замглавы города поинтересовался, готово ли руководство «Горводоканала» инвестировать миллиарды в коммунальные сети города, как сейчас это делает ПАО «Т Плюс».

«Есть готовность, финансовая модель разработана. Мы готовы порядка 7 млрд вложить без учета очистных сооружений и канализаций даже. У «Т Плюс» сети - в собственности, у нас - в аренде. Концессионное соглашение необходимо, чтобы защищенно инвестировать в сетевое хозяйство», - считает Юрий Ильин.

Что с устранением разрытий?

Отдельно на встрече обсуждались вопросы, связанные с условиями аренды сетей и их обоснованностью, а также с последствиями разрытий на дорогах.

«После устранения утечек вами асфальт проваливается. Так продолжаться не может», - подчеркнул Юрий Зиновьев.

Юрий Ильин признал существование такой проблемы, заявив, что у «Горводоканала» есть идеи по ее решению.

«Сейчас мы засыпаем своими силами ямы, после чего отдаем подрядчику. Его фронт работ - щебень и два слоя асфальта. Мы с следующем году планируем привлечь подрядчика с «обратной засыпкой». То есть мы засыпаем, подрядчик выбирает грунт, засыпает заново и уже несет ответственность за просадку. Сейчас он отвечает только за качество самого асфальта», - пояснил представитель ресурсоснабжающей организации.

На вопрос Юрия Зиновьева, будут ли эти планы как-то зафиксированы документально, он заверил, что в марте следующего года планируется заключить контракт.

В ходе встречи также была достигнута договоренность о создании единой информационной базы мэрии и «Горводоканала», чтобы администрация была в курсе всех поступающих в организацию жалоб.

«Примите меры»

«Примите меры, чтобы бригады были полностью укомплектованы. Мы на сессии заложили 700 тысяч на ремонт бесхозяйных сетей, если необходимо, примем решение о дополнительном выделении средств, чтобы это не ложилось на «Горводоканал». Но если зимой будет на дорогу что-то вытекать - заключите контракт с компанией, это проблема «Горводоканала», она должна решаться за его счет. Решите вопрос до 1 ноября, мы проконтролируем. И усильте работу по приему бесхозяйных сетей. Через три недели вернемся к рассмотрению вопроса, посмотрим, как изменилась ситуация», - подвел итог встречи Владимир Мутовкин.

Напомним, на заседании фракции «Единой России» в Гордуме 23 сентября глава города сообщил о возбуждении региональным СУ СКР уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями, связанного с деятельностью «Горводоканала». По словам Владимира Мутовкина, в связи с изменением устава организации в настоящее время «ограничены возможности влияния со стороны городских властей». Подробнее об этом можно почитать ЗДЕСЬ. Правовую оценку произошедшему дадут следственные органы.