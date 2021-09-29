Пензенская область взяла третье место на форуме «ПРОФ-IT.2021»

Пензенская область заняла третье место в номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством» на Всероссийском форуме «ПРОФ-IT.2021».

Как сообщили на сайте регионального управления цифрового развития, информационных технологий и связи, область представила на форуме автоматизированную система обеспечения безопасности дорожного движения (АС ОБДД), разработанную под руководством ведомства совместно со специалистами ГБУ «Безопасный Регион».

«ПРОФ-IT» - это первая в России площадка, которая объединяет в себе передовой опыт и знания в области региональной и муниципальной информатизации. Форму проводят с 2013 года.