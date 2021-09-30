Олег Мельниченко поздравил Артема Здунова со вступлением в должность губернатора

Глава Пензенской области Олег Мельниченко поздравил Артема Здунова, который вступил в должность губернатора Республики Мордовия.

В приветственном слове Олег Мельниченко отметил давние добрососедские отношения между регионами.

«Наши регионы связывают братские отношения. Мы всегда жили в дружбе, добрососедстве, всегда друг другу помогали, и это длится уже на протяжении многих десятков лет», - сказал он.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, Олег Мельниченко выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества и пожелал успехов Артему Здунову.

«Желаю в эту пятилетку отработать так, чтобы Республика Мордовия еще больше цвела, чтобы живущие здесь люди гордились своей малой Родиной», - закончил поздравление Олег Мельниченко.