Россиянам предлагают на три месяца раньше оплачивать три налога

В России предложили раньше оплачивать транспортный, имущественный и земельный налоги – перенести сроки с декабря на сентябрь.

По данным «Известий», Госдума планирует рассмотреть в октябре соответствующий проект ЗакСобрания Владимирской области.

«Установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов для налогоплательщиков — физических лиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов. Это приводит к неравномерной наполняемости бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, включая их дорожные фонды, а также к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств», — отмечается в пояснительной записке.

В комитете Госдумы по бюджету и налогам подтвердили информацию о включении законопроекта в повестку работы в октябре.