Ольга Баталина и Дмитрий Каденков получат мандаты депутатов Госдумы

На сайте Центрального избиркома опубликовано постановление о передаче вакантных мандатов депутатов Госдумы кандидатам из федерального списка, выдвинутого партией «Единая Россия».
Согласно приложению №2 к постановлению, от Пензенской области депутатские мандаты получат Ольга Баталина и Дмитрий Каденков. Также в документе представлен список кандидатов, которые отказались от мандатов, в их числе – губернатор Олег Мельниченко. По закону, нельзя совмещать полномочия депутата Госдумы и главы региона.
Ольга Баталина до передачи мандата занимает должность замглавы Минтруда РФ, Дмитрий Каденков – главного федерального инспектора по Пензенской области.