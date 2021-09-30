Терапевты будут консультировать лечащихся на дому пензенцев дистанционно

В Пензенской области сохраняется неблагополучная эпидобстановка из-за коронавируса. Чтобы помочь жителям, в регионе приняли ряд решений, в том числе по дистанционному консультированию пензенцев, которые лечатся на дому, врачами-терапевтами.

«Для лиц, которые находятся на домашнем лечении, будет организовано дистанционное консультирование врачами терапевтами. В настоящее время прорабатывается регламент организации видеоконференцсвязи между врачами и пациентами в целях корректировки лечения, мониторинга состояния здоровья. Обращаем внимание, что речь идет о повторном обращении пациентов уже с установленными диагнозами», - отметили в пресс-центре.

Кроме того, для городской поликлиники для организации обслуживания вызовов на дому будут задействованы дополнительные 20 машин, а за пациентами старшей возрастной группы с сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения усилят динамическое наблюдение. Специалисты планируют возобновить работу call-центров для пациентов с такими патологиями.

Дистанционный центр компетенций, специалисты которого ведут обзвон пациентов с подтвержденным ковидом, уточняют состояние их здоровья и консультируют, перевели на двухсменный режим работы. На помощь врачам городской поликлиники привлекли студентов, ординаторов медицинских учебных заведений.

Также в региональном минздраве работает специальный электронный адрес: covid@mzs.penza.net, куда можно отправить вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи на дому, со сложностями при вызове врача, бригады «скорой», выпиской и получением больничного листа. Как уточнили в пресс-центре облправительства, срок рассмотрения обращения и работы по нему составит сутки. В письме необходимо также указать ФИО, адрес и контактный телефон.

Пензенцев призывают сделать прививку от коронавируса, чтобы снизить распространение болезни.