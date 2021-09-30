В Пензенской области осудили молодых людей за наркобизнес

В Пензенской области вынесли приговор парню и девушке за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в региональном СУ СКР, весной несовершеннолетняя решила нелегально заработать денег и заняться сбытом наркотиков. В Сети она получила информацию о местонахождении оптовой «закладки», после чего перевезла наркотик в другие тайники.

Информацию об этих тайниках получил 24-летний парень, который не был знаком с девушкой, но также решил зарабатывать незаконным путем. Он успел забрать одну из «закладок» и перепрятать ее.

Молодых людей задержали, а спрятанные ими наркотики изъяли. Приговором суда несовершеннолетней назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы, молодому человеку – в виде четырех с половиной лет. Приговор не вступил в законную силу.