Юрий Ильин рассказал, когда на проспекте Строителей начнут ремонт коллектора

Глава «Горводоканала» Юрий Ильин на встрече с чиновниками мэрии Пензы и депутатами Гордумы сообщил о планах по ремонту коллектора на «многострадальном проспекте Строителей».

«По коллектору на многострадальном проспекте Строителей разработана проектно-сметная документация, сегодня объявляем торги, чтобы участок переложить до ул. Лозицкой. К работам в этом году приступим, надеюсь, уже в конце октября. Будут проколы там, где это возможно», - рассказал Юрий Ильин.

Напомним, из-за обветшавшего коллектора на участке проспекта Строителей рядом с торговым центром «Олимп» регулярно проваливается асфальт.

О других планах ресурсоснабжающей компании по ремонту и перекладке сетей в Пензе на этот год можно узнать ЗДЕСЬ.