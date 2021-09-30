Более 80% случаев смерти среди трудоспособного населения – из-за неинфекционных заболеваний

Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними Кремлин Викрамасингхе в интервью «Известиям» заявил, что НИЗ остаются самым большим риском для людей и в годы пандемии Covid-19.

«Более двух третей случаев от общего количества смертей вызваны неинфекционными заболеваниями либо на фоне ковида, либо без него. Важен и вопрос о преждевременной смертности — наступающей до 70-летнего возраста, то есть еще в трудоспособном возрасте. В этой ситуации более 80% случаев вызвано неинфекционными заболеваниями», - сказал он.

Специалист подчеркнул, что уровень смертности среди мужского населения выше, чем среди женского, и это характерно для всех стран. Ссылаясь на ВОЗ, он отметил, что основные причины смертности в Восточной Европе — сердечно-сосудистые заболевания и гипертония.