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02.10.2021г.
Объявлены торги на строительство коллектора на пр. Строителей за 73 миллиона

Объявлены торги на строительство коллектора на пр. Строителей за 73 миллиона

Чт, 30.09.21 10:32
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На сайте госзакупок появилась информация о проведении аукциона на выполнение работ по строительству в Пензе «самотечного канализационного коллектора ДУ700 мм по проспекту Строителей, от ул. Глазунова до ул. Лозицкой».

Начальная цена договора генерального подряда – 72 млн 918 тыс. 286 рублей, заказчик – ООО «Горводоканал». Срок выполнения работ – с даты заключения контракта с победителем аукциона до 31 мая 2022 года.

В стоимость договора, согласно смете, входят строительство самого коллектора (67,2 млн рублей), создание сетей инженерно-технического обеспечения (1 млн рублей), строительство канализации в мягких грунтах в зимнее время (2,1 млн рублей), а также непредвиденные затраты (1,4 млн рублей).

Напомним, из-за обветшавшего коллектора на участке проспекта Строителей рядом с торговым центром «Олимп» на протяжении нескольких лет регулярно проваливался асфальт.
 

Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/sova_penza?w=wall-156022223_230469
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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