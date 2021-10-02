Объявлены торги на строительство коллектора на пр. Строителей за 73 миллиона

На сайте госзакупок появилась информация о проведении аукциона на выполнение работ по строительству в Пензе «самотечного канализационного коллектора ДУ700 мм по проспекту Строителей, от ул. Глазунова до ул. Лозицкой».

Начальная цена договора генерального подряда – 72 млн 918 тыс. 286 рублей, заказчик – ООО «Горводоканал». Срок выполнения работ – с даты заключения контракта с победителем аукциона до 31 мая 2022 года.

В стоимость договора, согласно смете, входят строительство самого коллектора (67,2 млн рублей), создание сетей инженерно-технического обеспечения (1 млн рублей), строительство канализации в мягких грунтах в зимнее время (2,1 млн рублей), а также непредвиденные затраты (1,4 млн рублей).

Напомним, из-за обветшавшего коллектора на участке проспекта Строителей рядом с торговым центром «Олимп» на протяжении нескольких лет регулярно проваливался асфальт.

