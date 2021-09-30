11:04
30.09.2021г.
Жительница Пензы пожаловалась на летящий к детской площадке мусор

Жительница Пензы пожаловалась на летящий к детской площадке мусор

Чт, 30.09.21 10:40
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Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы рассказать о «нехорошем» соседстве детской площадки на ул. Мира, 10А с мусоркой.

По ее словам, при ветре пакеты и прочие отходы летят в сторону детского сада.

«Недалеко от детской площадки расположена мусорка, вонь стоит жуткая, отходы валяются везде. Он даже летит на территорию садика, то есть за забор, разве это норма? Обращение по этой проблеме было, на что мне ответили, что установят каркас, и мусорка будет закрыта», - написала горожанка.

По изменениям в законодательство, теперь за содержание площадок отвечают управляющие компании. Но порой возникают юридические несостыковки из-за того, что мусорка может находиться на муниципальной земле.

Чтобы разобраться в ситуации, информационное агентство готовит официальный запрос.

Источник фотографии: фото из архива "Пенза-Пресс"
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
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26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
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25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
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06.07.2021 16:13
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