Жительница Пензы пожаловалась на летящий к детской площадке мусор

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы рассказать о «нехорошем» соседстве детской площадки на ул. Мира, 10А с мусоркой.

По ее словам, при ветре пакеты и прочие отходы летят в сторону детского сада.

«Недалеко от детской площадки расположена мусорка, вонь стоит жуткая, отходы валяются везде. Он даже летит на территорию садика, то есть за забор, разве это норма? Обращение по этой проблеме было, на что мне ответили, что установят каркас, и мусорка будет закрыта», - написала горожанка.

По изменениям в законодательство, теперь за содержание площадок отвечают управляющие компании. Но порой возникают юридические несостыковки из-за того, что мусорка может находиться на муниципальной земле.

Чтобы разобраться в ситуации, информационное агентство готовит официальный запрос.