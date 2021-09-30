В Пензенской области завершили расследование дела об отравлении детей хлором в бассейне

В региональном управлении СКР сообщили о завершении расследования уголовного дела по отравлению детей парами хлора в бассейне города Нижний Ломов Пензенской области. Ребята почувствовали себя плохо во время тренировки.

В халатности обвинялся бывший заместитель директора детско-юношеской спортивной школы.

По данным следствия, 24 апреля он пришел в бассейн «Волна» нетрезвым. В его обязанности в том числе входил контроль за работой автоматической станции дозации. Он решил долить реагент в один из резервуаров, хотя в этом не было необходимости.

«При этом перепутал канистры и осуществил долив жидкости – средства для понижения уровня рН воды плавательных бассейнов в количестве примерно 3,5-4 литров в резервуар с хлором. В результате произошла химическая реакция с выбросом токсичного газа – хлора», - сообщает официальный представитель ведомства Татьяна Махницкая.

В результате 20 детей отравились парами хлора. Дело направили в суд.

Напомним, на место ЧП выезжал Олег Мельниченко, который на тот момент был еще в статусе врио губернатора региона. После случившегося он поручил навести порядок в бассейнах и передать их в ведение одной организации, подчиняющейся минобру. По словам врио министра образования региона Александра Воронкова, в этом году в бассейнах провели ремонт и замену системы подготовки воды и станций дозации, чаш. В следующем году обновление бассейнов намерены продолжить.

«Бассейн не будет открыт, пока комиссионно мы не убедимся в безопасности. Все дети, которые там занимались, будут посещать спортобъекты, они будут открыты и для населения. Единственное отличие - что финансирование будет идти теперь из областного бюджета. В этом году будем приводить в порядок систему водоподготовки, делать капитальный ремонт – в следующем», - сообщал ранее на пресс-конфренции Александр Воронков.