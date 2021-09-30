Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»

В ряде пензенских СМИ появилась информация о том, что во дворце спорта «Олимпийский» правоохранители проводят проверку на предмет работы в учреждении незаконного тотализатора - якобы там велась трансляция состязаний с участием несовершеннолетних.

Информацию о проверке ИА «Пенза-Пресс» подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

«Сотрудники полиции проводят проверку на предмет возможных нарушений законодательства», - отметила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Также журналисты информагентства обратились за комментарием к врио главы минспорта Григорию Кабельскому.

«Проверка идет, но нас не поставили в известность. Я подозреваю, что проверяются договора предоставления платных услуг. Пришли, проверяют, значит какая-то есть информация. Пусть проверяют, потом нам скажут, что там происходит или произошло», - сообщил Григорий Ефимович.