Устанавливаются причины гибели 19-летнего пензенца в свердловской военной части

19-летний призывник из Пензенской области скончался в одной из воинских частей в Свердловской области. Эту информацию журналистам информагентства подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа.

Его тело обнаружили утром 29 сентября.

«Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в СМИ также появилась информация, что в этой же части пропал 20-летний солдат из Тюменской области. Как сообщает Lenta.ru, он заблудился в лесу, залез на опору ЛЭП, но задел провод, получил разряд тока, упал на землю и погиб.