Муж погибшей на Эльбрусе уроженки Пензы рассказал подробности трагедии

Эксперты и очевидцы рассказали подробности восхождения на Эльбрус, во время которого погибли и пострадали альпинисты, в эфире программы «Пусть говорят» (18+). На передаче присутствовал Артем Нестеров, который во время трагедии потерял свою жену, уроженку Пензы Елену.

23 сентября группа из 16 туристов и 4 гидов отправилась покорять самую высокую гору в Европе. Вечером из-за ухудшения погодных условий участники попросили о помощи. Поисково-спасательная операция длилась больше семи часов: 14 человек удалось спасти, пятеро погибли.

Как отметил во время эфира Артем Нестеров, по его мнению, в смерти Елены виноват один из гидов. По словам мужчины, гид посчитал его жену погибшей и не помог ей.

Из-за сильного ветра и метели участники начали спускаться на седловину. Гиды разделили их на «быстрых» и «медленных», чтобы избежать массового замерзания. По дороге произошел разрыв связки, один из парней сорвался и сломал ногу. Из-за этого движение вниз замедлилось еще больше.

По словам Артема Нестерова, когда сорвалась его жена, гид сказал, что она погибла.

(Елена и Артем Нестеровы)

«Четкой операции по нашему спуску не было. […] На этих перилах с первой группы сорвался парень и сломал ногу, с нашей [группы] половина людей сорвалась, в том числе моя жена. Мы пошли их искать и нашли живыми. Жена лежала, двигала руками и ногами, стонала от боли. Я пытался ее спасти, согреть: снял рукавицы, растирал щеки, ноги, руки. […] Я не знаю, как он принял решение, но это была ошибка бросить мою жену. На ней были часы с пульсометром: можно было проверить пульс», - рассказал Артем.

Гид, который по видеосвязи общался с участниками эфира из больничной палаты, пояснил, что у группы возникли серьезные проблемы на перилах, когда она шла обратно.

«Упало давление и начался снег с ветром 70 км в час, люди начали слепнуть, перила обратно мы проходили больше 3 часов. После того как мы прошли 2/3 расстояния вниз, жена Артема перестала идти, мы ее цепляли к перилам: я ее тянул на шнуре, а Марина (альпинист) немного страховала. Когда мы дотянули ее почти до конца перил, она уже к тому времени перестала говорить и подавать признаки жизни, я пришел к выводу, что она умерла. Но, как потом оказалось, я ошибся. Я принял решение спускаться и заниматься живыми», - рассказал он.

Гид принес извинения Артему и всем родственникам погибших, однако муж погибшей Елены Нестеровой их не принял.

«Я не прощу, это останется на его совести. Не дай Бог пережить такую утрату. Мы доверили свои жизни организатору этого тура. Мы новички, мы не можем брать на себя всю ответственность, мы делали все, что говорили гиды», - сказал Артем.

Сейчас по факту трагедии на Эльбрусе заведено уголовное дело.