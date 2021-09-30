Анна Кузнецова зарегистрирована в качестве депутата Госдумы

На сайте Центрального избиркома РФ опубликовали постановление о регистрации депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу. В список от «Единой России» вошла уроженка Пензы Анна Кузнецова.

Об этом сообщается в приложении к постановлению № 62/468-8 от 29 сентября. В настоящее время Анна Кузнецова является детским омбудсменом РФ.

В этом же документе, в списке от КПРФ, есть другой уроженец Пензы – Георгий Камнев. Ранее он сложил с себя полномочия депутата ЗакСобрания региона в связи с избранием депутатом Госдумы.

Напомним, мандаты депутатов Госдумы по федеральному списку также получат Ольга Баталина и Дмитрий Каденков, по одномандатным округам - Игорь Руденский и Александр Самокутяев.

