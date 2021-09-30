Новый антирекорд: 250 пензенцев за сутки заразились коронавирусом

На сайте стопкоронавирус.рф обновилась информация о числе зараженных в Пензенской области на 30 сентября.

Суточный прирост заболевших в регионе составил 250 - это новый антирекорд для региона. За все время наблюдений выявили 70 589 случаев. В целом по России за сутки коронавирус нашли еще у 23 888 жителей.

Отметим, что в течение нескольких месяцев суточный показатель в регионе был в пределах 230-240 случаев. В последние недели он превышал 240, и сегодня достиг новой высокой отметки. Из-за роста числа зараженных в регионе до конца октября продлили режим повышенной готовности. Пензенцам, не имеющим противопоказаний, рекомендуется привиться.