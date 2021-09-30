«Дамате» реализует проект по повышению культуры земледелия

Группа компаний «Дамате» запустила проект по повышению культуры земледелия в Пензенской области.

В его рамках агрохолдинг систематизирует стандарты выполнения сельхозработ в растениеводстве и внедрит технологические инструкции по возделыванию сельхозкультур. Главной целью проекта являются систематизация стандартов и агротехнических приемов, повышение урожайности и рентабельность производства.

На реализацию планируется отвести четыре года, разделив проект на несколько этапов.

На сегодняшний день «Дамате» завершила экспериментальный и аналитический этапы: специалисты изучили лучшие отечественные практики, провели полное агрохимическое обследование полей и анализ результатов.

Как отметил директор по растениеводству пензенского подразделения ГК «Дамате» Андрей Морунков, проект включает в себя систему мероприятий, направленных на бережное отношение к земле, повышение плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур.

«Она предусматривает применение многопольных севооборотов, использование качественного семенного материала, качественную обработку почвы, рациональное использование органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, эффективное использование техники, выполнение технологических операций в оптимальные агротехнические сроки с соблюдением всех требований по качеству их проведения», - пояснил он.

Проект будет реализовываться и на территории Пензенской области. Здесь в рамках расширения птицеводческого проекта на 30% до 207 тысяч тонн мяса идейки в год компания планирует значительно увеличить земельный фонд и кормовую базу для птицы.

Следующим этапом реализации проекта является подготовка технологических инструкций по возделыванию сельскохозяйственных культур и проведение обучения для более 170 сотрудников отдела растениеводства.

По итогам «Дамате» планирует перейти на многопольные севообороты, внедрить в производство научно-обоснованные и практически подтвержденные системы питания и защиты растений с учетом индивидуальных особенностей почвенно-климатических условий и применяемой системы машин.