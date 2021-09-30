В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского

Старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова рассказала журналистам информагентства о первых результатах и направлениях проверки в санатории им. Володарского в Ахунах.

«По трудовым вопросам уже определенность есть, выявлены нарушения в сроках перечисления зарплаты - за август и первую половину сентября деньги не были выплачены работникам. Общая задолженность – более 817 тысяч рублей, благодаря вмешательству прокуратуры в настоящее время погашена основная часть, осталось 110 тысяч. Срок оплаты – 6 октября, мы на контроле держим эту ситуацию», - сообщила Светлана Артамонова.

Но трудовые отношения - лишь одно из направлений, которые изучают сотрудники прокуратуры. На вопрос о том, удалось ли на данный момент выявить еще какие-то нарушения, Светлана Артамонова ответила, что «пока можно говорить только о трудовых, другие пока не будем анонсировать».

«В остальной части проверка продолжается, она широкомасштабная, различные направления деятельности санатория проверяем: санитарно-эпидемиологическое состояние, финансово-экономические вопросы. Еще нескоро будет результат», - добавила старший помощник прокурора.

Ранее на сайте облпрокуратуры появилась информация о начале проверки нарушения трудового законодательства в санатории им. Володарского.