Пензенский педагог принимает участие в конкурсе «Учитель года России — 2021»

В Ростове-на-Дону проходит федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». В нем принимает участие педагог из села Чемодановка Пензенской области - учитель биологии школы им. С.Е. Кузнецова Светлана Еремина.

У нее - семилетний стаж педагогической работы. Она активно участвует в различных профильных конкурсах, любит театр, кондитерское искусство и занимается самообразованием.

«Работаю в любимой школе села Чемодановка, моей школе, потому что в ней училась, работаю, потому что я знаю и чувствую ее. Моя работа – мое вдохновение. Воспитываю в своих учениках умение творчески подходить к любому делу», - поделилась Светлана Еремина.

Как сообщили на сайте Минпросвещения, сейчас участники проходят конкурсные испытания, встречи и мастер-классы, демонстрируют педагогический талант и обмениваются опытом.

3 октября жюри обозначат пять призеров конкурса, которые примут участие в итоговом испытании — пресс-конференции «Вопрос учителю года». Она пройдет в Москве 4 октября. 10 числа состоится торжественная церемония в Государственном Кремлевском дворце, где наградят победителей конкурса.