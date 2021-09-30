Проект реставрации здания кинотеатра «Октябрь» успешно прошел экспертизу

На сайте пензенского комитета по охране памятников истории и культуры опубликовали акт экспертизы научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению здания бывшего кинотеатра «Октябрь» на ул. Кирова – объекта культурного наследия регионального значения.

Отмечается, что экспертиза документации научно-производственного центра «Цера» проводилась с 9 августа по 10 сентября. Цель работ – приспособление здания, принадлежащего центру русской хоровой и вокальной культуры Пензы, под современное использование.

Разработчики документации выявили множество дефектов конструкций, среди их причин – отсутствие текущих и капитальных ремонтов, воздействие осадков и температуры, физический износ, отсутствие системы водостока, огне- и биозащитного покрытия, гидроизоляции, нарушение работы вентиляции, неравномерная осадка фундамента и длительная эксплуатация. Сейчас состояние здания оценивается как ограниченно работоспособное.

Для реставрации и приспособления для современного использования предлагаются следующие решения: восстановление отделки фасадов и цоколя, усиление фундамента, восстановление гидроизоляции, демонтаж полов в подвале с последующим покрытием керамогранитной плиткой, перепланировка здания, замена полов на первом и втором этажах, замена сцены и рядов зрительного зала, утепление чердака современными материалами, замена лестниц, восстановление водосточной системы, кирпичной кладки стен, ремонт трещин, устройство вентиляции чердака, замена инженерных сетей и т.д.

Эксперты пришли к выводу, что документация «соответствует требованиям законодательства и рекомендуется для согласования».

Двухэтажное здание с подвалом на ул. Кирова 1917 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. Сначала там располагался электрокинотеатр «Олимп», где 7 апреля 1917 года открылся первый Пензенский губернский крестьянский съезд, решениям которого по аграрному вопросу высокую оценку дал Владимир Ленин. В 1918-1919 годах здесь размещался Пензенский губернский совет профсоюзов. Впоследствии в здании располагался кинотеатр «Октябрь». На госохрану объект поставили в 1986 году.