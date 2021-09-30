У пензенского предпринимателя нашли пять тысяч литров элитного контрафактного алкоголя

В пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили о том, что бывший гендиректор ООО «Теплосбережение» признан виновным в обороте немаркированного алкоголя в особо крупном размере.

«С января по февраль 2021 года организовал межрегиональный канал поставки из Тульской области на территорию региона немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 5 тыс. литров контрафактного алкоголя на сумму 2,16 млн рублей. Уголовное дело возбуждалось и расследовалось следственным отделом УФСБ России по Пензенской области», - пояснили в пресс-службе.

Согласно информации с сайта Бессоновского районного суда, в период с 1 января по 9 февраля он через мессенджер Telegram договорился о покупке намаркированного элитного алкоголя: виски Jack Daniels в количестве 108 бутылок объемом 1 литр, рома Bacardi Black в количестве 12 бутылок объемом 1 литр, коньяка Hennessy VSOP в количестве 800 бутылок объемом 0,5 литра, коньяка Hennessy в количестве 750 бутылок объемом 0,5 литра, коньяка «Традиции Дагестана» в количестве 750 бутылок объемом 0,5 литра, коньяка «Лезгинка» в количестве 1940 бутылок объемом 0,5 литра, водки «Талка» в количестве 2880 бутылок объемом 0,5 литра, водки Absolut в количестве 600 бутылок объемом 1 литр, водки «Хортиця» в количестве 2000 бутылок объемом 0,5 литра.

«Подсудимый виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью, показал, что в 2020 году у него возникло сложное финансовое положение в связи с наличием кредитных обязательств. В январе 2021 года он решил заработать, реализовав контрафактный алкоголь», - отмечается в тексте приговора.

Суд 20 августа назначил предпринимателю два года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 600 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.