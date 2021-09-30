Олег Мельниченко поручил выделить 30 млн рублей на достройку детсадов

На завершение строительства детсадов в Белинском и Нижнеломовском районах направили более 30 млн рублей. Средства выделили по поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, учреждения дошкольного образования строят в рамках нацпроекта «Демография». Однако из-за роста цен строительных материалов возникла необходимость дополнительного финансирования работ.

Всего в рамках нацпроекта в Пензенской области запланировано строительство четырех детсадов в Белинском, Лунинском, Нижнеломовском, Пензенском районах. Объекты находятся на личном контроле главы региона.

«Строительство детских садов – одна из ключевых целей по обеспечению доступности образования. Такую задачу поставил президент Российской Федерации, и мы обязаны ее выполнить», - отметил Олег Мельниченко.

По информации регионального минобра, ввод объектов в эксплуатацию запланирован на конец этого года.