Светлана Кудаченкова стала главой администрации Бековского района

В Бековском районе Пензенской области 30 сентября в ходе сессии местного собрания представителей подвели итоги кадрового конкурса и приняли решение о назначении главой администрации района Светланы Кудаченковой.

Ее кандидатуру поддержали единогласно, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Участие в сессии Собрания представителей Бековского района Пензенской области принял начальник управления внутренней политики правительства региона Павел Маслов. Он поздравил Светлану Кудаченкову с назначением на должность главы администрации и пожелал ей успехов в работе на благо жителей района», - отмечают в пресс-центре.

Напомним, ранее стало известно, что Светлана Кудаченкова еще в статусе и.о. главы администрации Бековского района вошла в состав регионального политсовета «Единой России» в ходе третьего этапа XXXI конференции регионального отделения партии 27 августа.

По информации сайта администрации Бековского района, с 2012 года она работала заместителем главы администрации, и ранее до 2008 года трудилась в школе на различных должностях.